Lio nous avait prévenu, les brunes ne comptent pas pour des prunes ! Samedi 13 octobre, elle a une fois de plus conquis le public lors du troisième prime de Danse avec les stars. La belle brune a offert une prestation incroyable aux cotés de son partenaire de danse Christian Milette. Les jurés étaient littéralement sous le charme de sa prestation. Patrick Dupont et Shy'm lui on donné un 9, tandis que Chris Marques et Jean-Marc Généreux un 7. Un total de 32 points qui a permis à Lio de se classer ex aequo avec Pamela Anderson à la première position du classement général.

Depuis le début de l'émission, Lio se donne à fond lors des répétitions pour assurer pendant le prime. Et l'artiste ne compte pas s'arrêter là. Comme elle le confiait à TF1, elle est plus motivée que jamais : "Danser est mon métier. Je suis une artiste populaire et cette émission me correspond parfaitement. L'artistique compte beaucoup pour moi. Ce programme va me permettre de me recentrer sur moi."

Revivez les répétitions de Lio et Christian Milette :