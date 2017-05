Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Pour Loïc Nottet, le grand gagnant de la saison 6 de Danse avec les stars au bras de Denitsa Ikonomova, c’est un rêve devenu réalité. Peu de temps après sa victoire, il avait commencé à travailler sur son premier opus qui s’annonçait d’ores et déjà atypique. Après The Voice Belgique et l’Eurovision, l’expérience sur l’émission Danse avec les stars lui a permis de donner une nouvelle dimension à son travail. Son nouveau disque Selfocracy est dans les bacs depuis le 31 mars dernier et il a été tout récemment récompensé par un disque de Platine qu’il a reçu lors de son concert en Belgique. Mais comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules ? Loïc Nottet vient d’annoncer qu’ils seraient en concert à l’Olympia.

Sur cette photo postée sur Instagram, on peut lire : " J’ai le plaisir de vous annoncer que je serai en concert à l’Olympia le 12 décembre prochain. Selfocracy tout". Comme d’habitude à chaque fois que le jeune homme poste quelque chose sur Instagram, c’est un succès ? Avec près de 12 000 likes sur cette photo et nombreux commentaires, il semblerait bien que cette annonce ait particulièrement plu à la communauté et aux fans de Loïc Nottet. Le début d’une consécration ?