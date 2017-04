Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

On se demande bien ce qui pourrait résister à Loïc Nottet, le grand gagnant de la saison 6 de Danse avec les stars au bras de Denitsa Ikonomova. Si le disque Selfocracy est déjà dans les bacs depuis le 31 mars dernier, Loïc Nottet travaille sur ce projet depuis de longs mois. Il avait d’ailleurs donné quelques détails sur sa conception dans une interview accordée à MYTF1 : "J’ai commencé à composer et chercher des sonorités pendant un an et demi. Ensuite j‘ai envoyé mes créations à des producteurs professionnels pour qu’ils adaptent mes sons ". Sur son compte Instagram, le jeune homme a annoncé, hier, que son album Selfocracy a été certifié disque de platine lors de son concert en Belgique.

En légende de cette photo, on peut lire :" Wow! Quelle soirée de dingue! En plus de jouer mon premier concert devant un public en furie, SELFOCRACY est certifié disque de PLATINE! Je vous attends avec tout autant d'impatience ce soir pour le deuxième round". Un moment fort pour le jeune homme puisque cette récompense lui a été remise par celle qui fut sa coach dans The Voice Belgique, Beverly Jo Scott. Comme on pouvait s’y attendre, ce post a été liké de nombreuses fois par les fans du chanteur qui ont désormais hâte de pouvoir assister à un concert de Loic Nottet.

