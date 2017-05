Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Loïc Nottet, le grand gagnant de la saison 6 de Danse avec les stars au bras de la danseuse Denitsa Ikonomova, est sur tous les fronts. Son nouveau disque Selfocracy est dans les bacs depuis le 31 mars dernier et il a été tout récemment récompensé par un disque de Platine qu’il a reçu lors de son concert en Belgique. Aujourd’hui, le jeune homme a publié une vidéo sur Instagram qui a fait l’effet d’une bombe. Loïc Nottet serait-il déjà de retour en studio ? Travaillerait-il déjà sur un nouvel opus ? Les fans se posent de nombreuses questions sur l’avenir musical du jeune homme.

On découvre, en effet, sur cette vidéo postée sur Instagram par Loïc Nottet, un écran d’ordinateur qui montre aux fans qu’il est en train de travailler sur de nouvelles chansons. Et la légende confirme : " Day Off. New songs ". Comme on pouvait s’y attendre, cette vidéo a suscité de nombreuses réactions dans les commentaires. « OMG », « Wow », « Quelle voix magnifique », « C’est quoi ça », « Ce mec est un ouf » : peut-on lire par exemple . Même s‘il s’avère pour le moment impossible de savoir ce qui se cache derrière ce morceau mystère, Loïc Nottet a réussi à mettre l’eau à la bouche à ses fans. Le jeune belge prépare-t-il une surprise à ses fans pour bientôt ?





Day off. New songs! 🎹🎼🙃 Une publication partagée par Loïc Nottet (@loicnottet_officiel) le 15 Mai 2017 à 12h44 PDT