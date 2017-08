Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Alors qu'elle est actuellement à l'affiche de la saga de TF1, Demain nous appartient, la chanteuse publiera son nouvel album Les choses de la vie le 17 novembre prochain. C’est sur Instagram que la jeune femme a annoncé la nouvelle à ses fans : "Alors voilà les amis, le temps est venu pour moi de partager avec vous ce bonheur unique qui accompagne l’annonce de la sortie d’un nouvel album", a déclaré mercredi 30 août Loris Pester.

Après quatre années de pause musicale, l’interprète de Sur un air latino revient donc vers on public avec "de nouvelles chansons aux textes touchants et aux mélodies accrocheuses portées par des sonorités authentiques" pour "un album sincère et émouvant qui lui correspond pleinement".

Un album différent de ses précédents qu'elle décrit comme une étape de sa vie d’artiste : "C’un moment de ma vie de femme que je vous livre après une longue période de travail, de choix, parfois difficiles, de remises en question indispensables, d'expériences multiples, d'élans vertigineux, de désirs ardents", a-t-elle déclaré. Et de poursuivre : "J'ai pris le temps nécessaire pour que rien ne m'échappe dans le processus de création. Je me suis entourée de nouvelles personnes qui ont su embrasser le projet que je nourrissais et m'apporter leurs talents". En attendant la sortie de son premier album, elle a dévoilé le teaser d’un premier single, La vie est belle sur Instagram.