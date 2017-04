Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Lorie avait dévoilé une nouvelle facette de sa personnalité durant la troisième saison de Danse avec les stars. Une femme sensible, rigoureuse et déterminée à aller le plus loin possible dans l’aventure. Aux côtés de Christian Millette, l’interprète de Ma meilleure amie avait accédé à la demi-finale avant d’être éliminée lors de la huitième semaine. Malgré sa déception, la chanteuse en a gardé de très bons souvenirs, comme en témoignent ses récentes déclarations : « Pour moi ça a été très bénéfique, a-t-elle confié au micro de Thomas Joubert dans le Grand Direct des Médias sur Europe 1. J'avais un travail pour enlever cette carapace (...) J'ai appris à lâcher prise et parfois à laisser mes émotions prendre le dessus. Ça m'a permis d'être moins dans le contrôle. »

Si elle assure ne rien regretter de sa participation, elle relate aussi les longues semaines d’entraînements, souvent intensifs : « Il y a des moments où ce n'est pas facile. J'avais beaucoup de blessures du patinage qui revenaient. Au niveau physique, c'était un petit peu compliqué », a-t-elle ajouté. Mais sans aucun regret, la belle a poursuivi son chemin sur le petit écran. Elle sera d’ailleurs bientôt à l’affiche d’un nouveau téléfilm Meurtres à Grasse dans lequel elle jouera une guide de musée. En parallèle, elle continue de travailler sur son prochain album qui devrait sortir dans les bacs à l’automne prochain. Patience.

