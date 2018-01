Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les réseaux sociaux, c’est fini pour M Pokora ! Enfin pour quelques mois seulement, a précisé le chanteur pour le plus grand soulagement de ses fans. C’est sur Instagram, où il est suivi par plus de 1,8 million de personnes, que l’interprète de Juste une photo de toi a annoncé lundi sa décision de faire un vrai "break" afin de profiter pleinement de sa famille et "redescendre après tout ce qu’il a vécu d’extraordinaire ces 15 dernières années".

Le chanteur, qui a besoin "de se retrouver", veut "profiter de la vie simplement entouré de ses proches". "J’ai beaucoup mis de côté ma vie perso toutes ces années pour être 100% dédié à mon métier/passion et vous donner, à vous, le meilleur de moi", explique-t-il ainsi avant de dévoiler le grand changement de vie qui l’attend. "Je vais donc partir quelques temps me mettre "au vert" de l’autre côté de l’Atlantique et de là-bas commencer à travailler sur la suite, dans ma bulle, tranquillement, à mon rythme", écrit ainsi M Pokora qui vit depuis quelques mois une belle histoire d’amour avec la chanteuse américaine Christina Milian.

"Mes moindres faits et gestes ont souvent été épiés, publiés, commentés ces derniers mois alors vous allez sûrement lire pas mal de choses (bêtises?) sur une pseudo nouvelle vie etc... dans les mois à venir. Alors dîtes-vous que ce n’est que pour faire vendre du papier ou générer des « clics »", conseille-t-il ensuite à ses followers. Rassurant ses plus fidèles fans, il précise que ce "break" n’est que temporaire : "c’est pour mieux vous retrouver". Si le gagnant de la première saison de Danse avec les stars, et coach de la saison 5, compte profiter de ses proches, il va également préparer de beaux projets : "ses premiers pas d’acteur et le meilleur album de sa carrière". Affirmant "partir pour mieux revenir", il ajoute, en guise de conclusion : "On est ensemble… Avec le coeur... Toujours... Love you".





