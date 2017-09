Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

"The princess and the unicorn lived happily ever after.. The end. 👰🦄💍 @valentindhoore #princess #unicorn #fairytail" ("La princesse et la licorne vécurent heureux... Fin"). C'est par cette jolie phrase, clin d'oeil aux derniers mots des contes de fées, que Katrina Patchett a annoncé - au début du mois d'août dernier - son prochain mariage avec son compagnon Valentin D'Hoore, mannequin de son état et ancien candidat de Koh-Lanta. Quelques semaines après ce message posté sur Instagram en légende d'une photo du couple, les deux amoureux ont fait le grand saut ! La danseuse, qui a remporté la première saison de Danse avec les stars au bras de M Pokora, a épousé ce vendredi le bel homme qui partage sa vie.

C'est entourée de toute la DALS family que Katrina Patchett a dit "oui" à son Valentin. Si les jeunes mariés n'ont pas encore officialisé la bonne nouvelle, certains de leurs invités se sont chargés d'annoncer l'heureux événement ! "Vive les mariés ❤️ @patchettkatrina @valentindhoore We love u 🌹cc @maxime_dereymez", a ainsi posté Fauve Hautot en légende d'un cliché la montrant au bras de Maxime Dereymez. "#wedding #ambiance #friendstrip félicitation @patchettkatrina @valentindhoore un mariage plus que réussi ! Vous nous avez régalé ! #love", a écrit pour sa part Christophe Licata en postant une photo sur laquelle apparaît également Silvia Notargiacomo et son compagnon Denny Imbroisi. Et ils ne sont pas les seuls à avoir immortalisé l’événement. Alizée, Claude de Koh-Lanta ou encore Christian Millette ont dévoilé aux fans quelques instantanés du plus beau jour de la vie de Katrina Patchett et Valentin D'Hoore !





Vive les mariés ❤️ @patchettkatrina @valentindhoore We love u 🌹cc @maxime_dereymez Une publication partagée par Fauve Hautot (@fauvehautot) le 2 Sept. 2017 à 3h29 PDT





#widding #ambiance #friendstrip félicitation @patchettkatrina @valentindhoore un mariage plus que réussi ! Vous nous avez régalé ! #love 💙 Une publication partagée par Licata Christophe (@licatachristophe) le 2 Sept. 2017 à 10h31 PDT





About last night 👰🏼🎉🤵🏼#weddingday #friends #love Une publication partagée par Alizée Lyonnet🍉🌵 (@alizeeofficiel) le 2 Sept. 2017 à 12h18 PDT