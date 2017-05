Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa participation à Danse avec les stars, Marie Denigot est très active sur les réseaux sociaux. La jeune danseuse n’hésite pas à partager son quotidien en photos. Et la belle a changé de look.

Il y a plusieurs semaines, Marie Denigot affichait sa nouvelle couleur de cheveux sur les réseaux sociaux. Entre les mains de la coiffeuse Sandrine Ruhlmann, la nouvelle arrivée de Danse avec les stars a souhaité devenir rousse. Une nouvelle coiffure qui semble ravir la jeune danseuse comme en témoigne son message sur son compte Instagram : « Merci pour leur superbe travail », peut-on lire. Et depuis, Marie Denigot partage régulièrement des clichés d’elle avec sa nouvelle couleur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses fans sont unanimes : cette coiffure lui va à ravir : « Magnifique, tu es trop belle », a écrit une abonnée. « Sublime comme toujours », a ajouté une autre internaute.

En parallèle de ses spectacles, Marie Denigot continue de donner des cours de danse à des jeunes apprentis. Mais il y a quelques jours, la belle a dû annuler un stage en raison d’une chute. Elle souffrait d’une vilaine entorse. Heureusement, Marie Denigot est de nouveau sur pieds.

Pour tous les fans de Danse avec les stars, prenez-note. Marie Denigot et Laurent Maistret seront au « Summerland Festival » le 23, 24 et 25 juin à 1 heure de Nantes pour un événement à ne pas manquer. Entre salsa, bachata, et kizomba, ils vont feront danser pendant trois jours non stop.





Le seul jour dans l'année où le facteur livre des fleurs et ça fait toujours autant plaisir. Merci aux super expéditeurs 😉😍😍😍🎂🎂🎂💐💐💐 Une publication partagée par Marie Denigot-Hamon (@marydenigot) le 19 Avril 2017 à 3h34 PDT

Revivez l'une des performances de Marie Denigot et Artus dans Danse avec les stars