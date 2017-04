Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

C’est sur les réseaux sociaux que Marie Denigot a souhaité partager la nouvelle. Mardi 19 avril, l’ex-partenaire d’Artus dans Danse avec les stars a révélé se trouver aux urgences. Sur un premier cliché publié par la jeune femme, les internautes ont aperçu son pied droit emmitouflé dans une grosse chaussette. Elle semblait également installée sur une chaise roulante. Quelques heures plus tard, Marie Denigot n’a pas tardé à annoncer la mauvaise nouvelle : « Verdict.... Entorse, a-t-elle écrit. Dans mon malheur je ne m'en sors pas trop mal, j'ai chuté ce matin d'un tabouret et ma cheville à lâché. Je dois donc porter une attelle et marcher en béquilles pendant 2 semaines et avoir plusieurs semaines de repos. » Une situation difficile à gérer pour la danseuse qui avait prévu de donner des cours durant un stage de danse : « Je suis malheureusement donc obligée d’annuler mon stage prévu à La Rochette dimanche prochain. Je suis la première à être déçue mais rassurez-vous ce n’est que partie remise. »

Déçue, Marie Denigot peut heureusement compter sur le soutien de ses fans durant ces quelques jours difficiles : « Dommage, mais le plus important c’est que tu te rétablisses au plus vite », peut-on lire. « J’espère que tu vas guérir vite », a ajouté une autre abonnée, visiblement inquiète.





