Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Pour son troisième prime de Danse avec les stars au côté de Leni-Kim, Marie Denigot avait fait travailler son partenaire sur une valse couplée à un contemporain avec une difficulté supplémentaire, celle du jeu du miroir. Physiquement métamorphosés pour ne faire qu’un, le duo de danseurs a su séduire les juges et les téléspectateurs. « Je suis embarquée dans l’artistique. Je trouve que c’est d’une poésie folle, » commente Fauve Hautot. « Marie Bravo, » a tenu à souligner Nicolas Archambault. A seulement 23 ans, la jeune danseuse professionnelle peut se réjouir d’avoir su se faire une place dans le programme et au sein d’une équipe de danseurs déjà aguerris et appréciés du public.

Car il ne faut pas oublier que c'est la deuxième saison seulement de Danse avec les stars pour Marie Denigot que l’on a découvert l’année dernière au côté d’Artus, l’humoriste au grand cœur. Si rien n’était gagné d’avance pour le candidat au physique un peu différent de celui d’un danseur classique, Artus avait su prouver par son travail et sa justesse qu’il avait bel et bien sa place dans la compétition. Porté par le soutien sans faille de sa partenaire Marie Denigot, il s’était hissé une place jusqu’en finale face à Camille Lou et Laurent Maistret, grand gagnant de la saison. De toutes leurs prestations, on se souviendra longtemps de la poésie de leur contemporain sur « Tous les cris les SOS » de Daniel Balavoine. « C’était sacrément beau. Plein d’honnêteté et de justesse. J’ai trouvé ça splendide, » commentait alors Chris Marques. Fauve Hautot soulignait quant à elle : « une très belle combinaison entre les deux ».

MYTF1 vous propose de redécouvrir Artus et Marie Denigot sur un contemporain :