Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Maxime Dereymez, danseur professionnel sur l’émission Danse avec les stars n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Il vient de dévoiler une photo inédite sur Instagram.

Attention les yeux ! Préparez-vous à découvrir Maxime Dereymez, le danseur professionnel de Danse avec les stars, comme vous ne l’aviez jamais vu. Le jeune homme très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram partage avec ses fans les moments forts de sa carrière, mais aussi de son quotidien avec ses 273 000 abonnés . A l’occasion de la Fête des mères, le 28 mai dernier, Maxime Dereymez a posté une photo inédite sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses fans l’ont trouvé particulièrement craquant sur ce cliché. On le découvre, en effet, dans les bras de sa maman alors qu’il était déguisé pour un spectacle.

Comme on pouvait s’y attendre cette adorable photo a suscité de nombreuses réactions. Ce cliché spécial pour la Fête des mères a été liké près de 7 000 fois et on ne compte plus le nombre de compliments. On peut lire notamment : « Vous êtes magnifique avec ta maman », « trop mignon », « t’es à croquer », « cette bouille irrésistible ». Même si Maxime Dereymez est en pleine tournée avec les membres de la troupe Dpendanse, il a réussi à rendre un bel hommage à sa maman pour la Fête des mères. Dites-nous tout, que pensez-vous de cette photo trop craquante.





"Bonne fête Maman!" ❤️ #love #fetedesmeres #mothersday Une publication partagée par Maxime DEREYMEZ (@maxime_dereymez) le 28 Mai 2017 à 12h26 PDT