Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cela fait 8 ans cette année que Maxime Dereymez officie dans Danse avec les stars. 8 ans que le jeune homme enseigne l'art de la danse, de la valse, du foxtrot et autres danses savantes à des stars en quête de savoir. Cette année, c'est aux côtés d'Arielle Dombasle que le chorégraphe fait équipe. Hier soir, le danseur a livré une prestation toute en émotion sur le parquet de Danse avec les stars. Sa mission : transmettre des émotions au public grâce à une chanson et une danse choisies pour l'occasion. Pour ce faire, ce dernier a opté pour un foxtrot sur la poignante Someone Like You de la chanteuse britannique Adele. A la fin de la prestation, Jean-Marc Généreux a déclaré que Maxime avait réussi à "faire pousser des ailes à Arielle Dombasle", n'hésitant pas à la comparer à un papillon, prête à prendre son envol par la danse.

En huit ans de participation, Maxime Dereymez en a vu défiler des stars... Tout le monde se souvient de Sofia Essaïdi avec qui le jeune homme s'est illustrée lors de la saison de lancement de l'émission musicale de TF1. Le duo qui faisait des étincelles avait atteint la finale où ils ont échoué face à M Pokora et Katrina Patchett. Lors de la saison 2, c'est dans les bras de Shy'm que Maxime remporte Danse avec les stars. Dès le début, une connexion s'est établie entre les deux artistes à tel point que leurs dernières prestations seront couronnées de succès.

Lors de la troisième saison, le beau gosse fait équipe avec Estelle Lefébure avec qui il tiendra six semaines. C'est ensuite au tour de Laury Thilleman de mener la danse avec le danseur professionnel. Le duo sera éliminé au cours de la cinquième semaine de compétition. La saison 5 est marquée par l'arrivée de l'actrice phare de Sous le soleil, Tonya Kinzinger. Eliminée mi-novembre 2014 en quart de finale, le danseur avait eu du mal à se séparer de sa partenaire, qui à ses yeux, avait l'étoffe d'une gagnante.

En saison 6, Maxime Dereymez fait équipe avec Sophie Vouzelaud. Un nouveau défi s'offre alors au danseur : faire danser une femme atteinte de surdité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le chorégraphe aura relevé ce challenge haut la main. Eliminée au bout de cinq semaines, la jeune femme s'emparera de sa plume pour saluer le courage et la bienveillance de Maxime pendant ces longues semaines de danse.

L'année dernière, c'est avec la blogueuse Caroline Receveur que Maxime Dereymez fait équipe. Semaine après semaine, le duo brillait par ses prestations... au point d'aller jusqu'aux quarts de finale où ils seront éliminés... Et si, cette année, Arielle Dombasle l'amenait en finale ? A en croire la danse effectuée hier soir, il y a fort à parier que oui. Regardez :