Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Huit ans déjà. Et oui, ça fait huit ans que Maxime Dereymez participe à Danse avec les Stars. Huit ans qu'il partage ses connaissances et qu'ils forment des apprentis-danseurs dans le programme. Sur Instagram, le danseur professionnel se rappelle toutes ses belles années et passe en revue tous ses duos depuis 2011. Il y a eu Sofia Essaïdi, Shy'm (avec qui il a remporté le concours, lors de la deuxième saison), Estelle Lefébure, Laury Thilleman, Tonya Kinzinger, Sophie Vouzelaud et Caroline Receveur, lors de la dernière saison.

En guise de légende, le partenaire d'Arielle Dombasle pour cette année, écrit : "Ça ne me rajeunit pas tout ça... @dals_tf1 c'est huit saisons, huit rencontres, huit expériences extraordinaires". Et les fans du danseur se souviennent aussi de toutes ses années et duos. Chacun y va de sa petite préférence : "Un petit coup de cœur pour le couple que tu formais avec Sofia! Tellement magnifique et gracieuse!", "la meilleure année était avec <em>@kinzingertonya</em>vec Shy'M il y avait une belle complicité et les chorés étaient magnifiques". Et s'il y a une chose qui revient souvent dans les commentaires c'est le fait que le danseur a toujours "su faire évoluer ses danseuses" et que toutes ses années prouvent une chose : "ça prouve à quel point vous êtes l'un des meilleurs coachs car vous avez fait des merveilles avec chacune de ces très jolies femmes".

Cette année, Maxime Dereymez fait équipe avec la chanteuse Arielle Dombasle. Regardez leur premier danse, un paso doble, lors du prime de lancement qui a eu lieu le samedi 14 octobre sur TF1 :





Et pour les nostalgiques des anciennes années de Danse avec les Stars, le danseur vous fait une piqûre de rappel :