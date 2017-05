Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très actif sur les réseaux sociaux, Maxime Dereymez partage régulièrement des photos de son quotidien avec ses abonnés. Et jeudi 11 mai, le danseur professionnel a souhaité présenter son frère.

Plutôt discret quant à sa vie privée, Maxime Dereymez préfère partager des clichés de ses entraînements, de ses sorties en famille ou encore de ses spectacles. Mais jeudi 11 mai, l’ex-partenaire de danse de Sofia Essaïdi, Estelle Lefébure, Laury Thilleman, Tonya Kinzinger, Shy’m et dernièrement Caroline Receveur dans Danse avec les stars a souhaité publier un joli moment de complicité avec un membre de sa famille : « Ils sont rares ces moments où nous sommes réunis », a-t-il écrit. Son frère s’appelle donc Sylvain.

Un cliché qui a suscité de nombreuses réactions sur son compte Instagram de la part des internautes, qui n’ont pas tardé à souligner la ressemblance : « Deux bombes », peut-on lire. « Il y a un petit quelque chose, il a du charme aussi », a ajouté un autre internaute.

En parallèle de l’émission sur TF1, Maxime Dereymez participe aussi à sa tournée avec le spectacle D’pendanse. Il partage ainsi l’affiche avec Denitsa Ikonomova, une autre figure emblématique du programme. Un emploi du temps chargé pour le danseur qui a semble-t-il du mal à passer du temps avec ses proches. Et ce n’est pas la première fois que Maxime Dereymez partage des clichés en compagnie de ses proches. En février dernier, il avait d’ailleurs posé avec ses cousines et sa tante : « Quand la famille vient me voir danser à Marseille. »





Ils sont rares ces moments où nous sommes réunis... #sylvaindereymez #frères #monfrère #brother #family #famille #importanttime #preciousmoments #2017 Une publication partagée par Maxime DEREYMEZ (@maxime_dereymez) le 10 Mai 2017 à 12h53 PDT

