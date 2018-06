Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Edu Del Prado est décédé à l’âge de 40 ans à Valence, selon les récentes informations révélées dans les médias espagnols. L’acteur et chanteur était connu pour avoir joué le rôle de César dans la sixième saison de la série Un Dos Tres. Il avait notamment rencontré Miguel Ángel Muñoz, alias Roberto. Ce dernier a d’ailleurs partagé sa peine sur les réseaux sociaux avec un message adressé à son ex-partenaire : « La vie m’a donné l’opportunité de partager des expériences professionnelles avec des gens extraordinaires et tu en fais partie. Tu étais l’un de ceux qui m’a le plus impressionné. Grâce à ton immense talent vocal, de ton incroyable capacité à changer de registre et surtout grâce à ton professionnalisme. »

Miguel Ángel Muñoz n’est pas le seul acteur de la série Un Dos Tres à lui avoir rendu hommage. L’héroïne incarnée par Monica Cruz a également partagé sa tristesse sur la toile : « Je ne vois pas de meilleur moyen de me souvenir de toi qu’en écoutant ta voix. Bon voyage mon ami. » Celle qui incarnait Lola est également bouleversée par cette terrible nouvelle : « Edu Del Prado est parti. Merveilleux chanteur qui a fait des millions de choses. Tant de souvenirs dans mon cœur… Je l’ai rencontré à 11 ans avec mon projet Tatu et il était déjà une idole avec son premier album », a ainsi écrit Beatriz Luengo.





