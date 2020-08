Les Miss soutiennent Sylvie Tellier

Samedi soir, c’était le grand soir pour Sylvie Tellier qui présentait avec Christophe Licata le fruit de trois semaines de répétions. Elle pouvait notamment compter sur le soutien d’ Iris Mittenaere et Camille Cerf.

Samedi soir, la saison 7 de Danse avec les stars a été lancée en grande pompe. Les 11 couples en compétition ont tout donné pour présenter le fruit de leur travail et de trois semaines de répétitions acharnées. Mais Sylvie Tellier pouvait compter sur le soutien de deux Miss France : Camille Cerf et Iris Mittenaere qui n’ont pas hésité à réaliser des tee-shirts de soutien à l’effigie de leur directrice. Un cliché posté sur Instagram qui a beaucoup plu aux internautes. A n’en pas douter, Sylvie Tellier a dû beaucoup apprécier cette marque de soutien de la part de ses deux Miss.



La directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier et son partenaire Christophe Licata ont eu la lourde tâche d’ouvrir le prime. Un moment très stressant qui ne les a pas empêchés de briller sur un chacha très caliente sur le titre de Jennfier Lopez Let’s Get Loud . Métamorphosée, Sylvie Tellier a réalisé une performance époustouflante qui a laissé les membres du jury sans voix. Sylvie Tellier et son partenaire sont arrivés . Alors on attend vos avis, sa prestation vous a-t-elle séduit ? Fait-elle partie de vos personnalités préférées ?