Moundir : papa "heureux mais tellement fatigué" d'un petit Ali

A quelques jours du lancement de "Danse avec les stars" sur TF1, Moundir a fait une pause dans ses répétitions pour accueillir son deuxième enfant.

Il nous avait prévenu lors de la conférence de presse de Danse avec les stars, que son fils était attendu quelques jours seulement avant le premier prime. Le terme était en effet prévu pour le 15 septembre et le papa devait se rendre à Paris, deux jours après seulement. Il confiait alors avec beaucoup d'humour, lui parler tous les jours pour l'inviter à sortir. Ses vœux se sont exhaussés puisque sa femme Inès a donné naissance à un petit garçon prénommé Ali, ce lundi 16 septembre.

Bienvenue au monde, Ali.

"Mon fils ,comme le courage de ta maman de t’avoir porter et donner la vie dans une force exemplaire, ton papa et tellement heureux car tu as le prénom de ton grand père « ALI » ou les valeurs du code d’honneur familiale te seront transmises mon amour... je suis l’homme le plus heureux du monde , merci ma femme," a ainsi écrit l'apprenti danseur et heureux papa.

"Un papa fatigué mais tellement heureux"

Il s'agit du deuxième enfant du couple, déjà parents d'une petite Aliya âgée de 3 ans. Dans une story Instagram, Moundir a tenu une nouvelle fois à saluer le courage et la force de sa femme. "Quand on vous voit comme ça, c'est vraiment une leçon de vie," se confie le jeune papa. Mais ce dernier n'aura pas vraiment le temps de changer des couches puisque cet après-midi, il sera déjà de retour à l'entraînement avec sa partenaire Katrina Patchett, "prêt à en découdre".

Danse avec les stars, saison 10 - Samedi 21 septembre à 21h05 sur TF1