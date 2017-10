Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Nikos Aliagas ne se promène jamais sans son appareil photo. Il était aux commandes du premier prime de Danse avec les Stars, au côté de Sandrine Quétier. Et évidemment, l'animateur en a profité pour prendre en photos quelques danseurs et danseuses de la promotion 2017. Parmi les chanceux qui ont eu le privilège de se faire tirer le portrait par Nikos Aliagas, il y a Candice Pascal. Un portrait posté sur le compte Instagram de l'animateur, partagé par la suite par la partenaire de danse du bel hidalgo, Agustin Galiana.

On retrouve la patte de Nikos : un portrait en noir et blanc, très en nuance où les noirs se font intenses et très marqués. Candice Pascal est en action et se cache une partie du visage avec la main. Un magnifique jeu d'ombre et de lumière fidèle au travail photographique de l'animateur. Le modèle a très apprécié la séance photo puisqu'elle a tenu à remercier "à @nikosaliagas pour cette magnifique photo! ". Les fans de Candice sont également sous le charme du cliché et ont tenu à le faire savoir dans les commentaires : "La photo est très belle !!! Nikos est doué !", "Candice sublime et magnifique, félicitations Nikos pour cette photo", "Superbe cliché", "La beauté absolue", "Vraiment magnifique cette photo ! 😍", peut-on ainsi lire.

Candice Pascal a fait très forte impression lors du premier prime de Danse avec les Stars. Avec son partenaire Agustin Galiana, ils ont enflammé le parquet sur une samba endiablée qui les a propulsé en tête du classement.