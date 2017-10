Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

A la fin de l'aventure DALS, les stars deviennent de véritables petits danseurs étoiles, à force d'entraînement, de conseil et de persévérance. Mais avant d'intégrer la troupe et de connaître leur danseur, il n'en est rien... enfin, pas toujours ! En exclusivité pour MYTF1, Hapsatou Sy, Camille Lacourt et les autres ont répondu à la question.

Il y a deux clans dans les stars de DALS : ceux qui ne se sont jamais essayés à en seul pas danse ( à part ceux qui sont esquissés au petit matin ou tard dans la nuit), et les autres, qui connaissent déjà les techniques et savent coordonner leurs mouvements...mais sont issus du hip hop. Hapsatou Sy en fait partie : "J’ai fait de la danse pendant 17 ans, c’était du hip hop. Donc je bougeais mais ce n’était pas du tout ce que je vois dans DALS. Parce que dans Dals c’est technique, ce n’est pas du tout la même façon de bouger. J’ai plutôt la mémoire des gestes et des pas, je sais reproduire à peu près ce que l’on me demande. Après est ce que je sais les reproduire de la bonne façon… On verra ! " Le benjamin de l'aventure, Lenni-Kim est lui aussi dans la même situation : "Je danse déjà, mais c’est plus du hip hop. Là, on me demande de faire mes preuves sur des danses de salon et c’est quand même assez inconnu pour moi. Je n’en ai jamais vraiment dansé ".

"Je pars de très, très loin"

A côté, on peut retrouver Camille Lacourt, qui a révélé partir de très loin en ce qui concerne la danse : "Ce n’est vraiment pas dans mes domaines de compétence mais j’ai envie de m’amuser, de me tester dans quelque chose que je ne connais pas " ; Joy Esther qui reste tout de même optimiste : "Entre 0 et 10 mon niveau doit être à deux ce qui est pas très top, mais il y a un champ de progression, ce qui est plutôt pas mal !" et Agustin Galiana, pour qui la danse reste un bon souvenir certes, mais un souvenir très lointain : " Je voulais être danseur quand j’étais petit(…) ça fait longtemps que je danse pas mais j’imagine que c’est comme quand on fait du vélo. J’espère vite pouvoir reprendre le rythme "