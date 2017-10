Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cette année, Denitsa Ikonomova fait équipe avec le chanteur, compositeur Sinclair. Un nouveau challenge pour le jeune homme qui n'a jamais pratiqué la danse auparavant. L'objectif pour la jolie brune : faire de son poulain le grand gagnant de cette saison 8. Il faut dire que la danseuse professionnelle a déjà remporté à trois reprises le concours de danse de TF1. La première fois, c'est aux côtés de Rayane Bensetti que la jolie brune est couronnée de succès. Vient ensuite Loïc Nottet, qui semaine après semaine, avait touché en plein coeur le jury. L'année dernière, c'est avec Laurent Maistret que la championne avait remporté le trophée.

Une chose est sûre, si, pour le moment, la victoire ne se profile pas à l'horizon (il reste encore plusieurs semaines d'aventure), Denitsa Ikonomova peut se féliciter du nouveau record qu'elle vient de battre sur les réseaux sociaux. En effet, sur Twitter, la jolie danseuse vient de passer la barre fatidique des... 400 000 followers. Très active sur les réseaux sociaux, la jolie brune a tenu à remercier ses fans d'être toujours là pour la soutenir. "J'avais même pas réalisée !!! Merciiiiiii la team s'agrandit, ce qui veut dire beaucoup plus d'amour, de rencontres et d'amitié, je vous aime !", a-t-elle gazouillé sur ledit réseau. La partenaire de danse de Sinclair devient donc la deuxième danseuse la plus suivie sur Twitter, juste après Fauve Hautot.

Denitsa et Sinclair ont tout donné lors de la personal story, regardez :