Par Chloe Manseau

Ça y est l’impatience commence à grandir chez les fans de l’émission Danse avec les stars. Alors que le casting des célébrités de cette année vient tout juste d’être présenté dans Quotidien, il est l’heure de faire connaissance avec les nouveaux danseurs qui accompagneront les célébrités tout au long de l’aventure. Commençons tout d’abord avec la sublime Hajiba Fahmy. Âgée de 29 ans, la jeune femme a d’ores et déjà un CV bien rempli et un visage que vous reconnaîtrez certainement. Si Hajiba s’est spécialisée en danse contemporaine au cours de ses études de danse, elle s’est fait connaître du grand public lorsqu’elle a été sélectionnée pour participer à 2 tournées de Beyonce. On a aussi pu la découvrir dans les clips vidéo d’artistes français mais également sur de nombreux plateaux télévisés.

Du côté des garçons, Jordan Mouillérac rejoint également l’équipe. Le jeune homme est spécialisé dans les danses latines. Aujourd’hui professeur, il s’est illustré en remportant par deux fois le championnat de France de salsa en 2013 et 2017. Les téléspectateurs ont d’ores et déjà hâte de connaître le nom de sa partenaire.

Enfin, Anthony Colette fera également partie des petits nouveaux cette année dans la saison 8 de Danse avec les stars. S’il a commencé la danse sportive a seulement 18 ans, cela ne l’a pas empêché de remporter de nombreuses récompenses. Le jeune homme risque sans aucun doute de faire chavirer les cœurs des téléspectatrices. C’est le moment de faire les pronostics en attendant le début de la compétition. A votre avis, avec quelle célébrités les trois nouveaux danseurs vont -ils performer cette année ?

