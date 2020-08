Olivier Minne a perdu 14 kilos avant l’émission !

Avant de débuter l’aventure Danse avec les stars, Olivier Minne s’est métamorphosé en perdant 14 kilos. Une perte de poids dont il "est très fier".

Si la danse est un bon moyen d’affiner sa silhouette et de renforcer sa musculature, Olivier Minne n’a pas attendu le début des répétitions de Danse avec les stars pour transformer son corps. Dans un entretien accordé à TV Grandes Chaînes, le présentateur, qui dansera avec Katrina Patchett, a révélé avoir perdu beaucoup de poids avant l’émission de TF1 : "Pour Fort Boyard, j'avais un peu forcé sur la gym mais il y avait aussi du gras ! Depuis, j'ai perdu 14 kilos et j'en suis fier. J'oserais peut être la chemise ouverte mais torse nu, je ne crois pas. Il y a un âge pour tout !" Mais aussi vite perdu, très vite repris ! Dans une interview accordée à MyTF1, l'apprenti danseur nous a confié qu'il avait déjà repris 5 kilos depuis le début des répétitions. "Il était primordial d'être au top de ma forme pour débuter l'aventure danse avec les stars ! Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis pesé et j'ai déjà repris 5 kilos (rires). Je me suis tellement privé pendant plusieurs mois que je me suis mis à remanger tout ce que je m'étais interdit de manger, à commencer par les gâteaux, mais promis je vais faire attention pour Katrina !"

Ravi de participer à l’aventure Danse avec les stars qui lui permettra, selon lui, "d’apprendre la connexion du corps et de l’esprit" ainsi que "des choses sur lui", Olivier Minne sait malgré tout "qu’il va en baver". "J’ai dû danser trois fois dans ma vie, quand j’étais môme. Et le regard des autres sur moi a sans doute pesé dans ma décision d’arrêter les frais", explique-t-il ainsi au magazine télé.

"Je n’ai pas peur de grand-chose !"

La plus "grosse crainte" d’Olivier Minne avant la première ? "La blessure !" "Ce serait terrible ça, avoue-t-il dans une vidéo diffusée sur MYTF1. Pour le reste, je n’ai pas de craintes particulières. J’essaie de ne pas m’en mettre dans le crâne." Avouant que son point faible c’est "la danse tout court", Olivier Minne ajoute qu’il "part de très loin." Mais le présentateur a quelques cartes à jouer dans sa manche pour briller dans Danse avec les stars. "Mes points forts, c’est que je n’ai pas peur de grand-chose. Je n’ai pas peur du ridicule déjà. Je n’ai pas peur de me lancer dans des challenges comme celui-là !"

Rendez-vous le samedi 15 octobre sur TF1 pour découvrir le lancement de Danse avec les stars 7 !

Découvrez les duos de Danse avec les stars 7 en images :