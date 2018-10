Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Entre Pamela Anderson et Adil Rami, l’amour est toujours au rendez-vous. Alors que la belle naïade a réalisé sa première prestation dans l’émission Danse avec les stars ce samedi 29 septembre, elle a reçu le soutien de son chéri. En effet, le footballeur a posté un tendre message pour sa belle sur son compte Instagram : "Jour J for @pamelaanderson or #frenchpeople ? Of course I’m proud of you I support you , enjoy #dals 🇫🇷 you are #beautiful #natural #nice #crazy #funny#classe #legend #alien #different enjoy this beautiful experience @dals_tf1 #france🇫🇷 be ready”, peut-on lire sur le réseau social.

Si la belle blonde a sans doute été touchée par ce message, les membres du jury ont été moins tendres avec elle. Mais si elle n’a pas réussi à charmer les jurés, elle a toutefois convaincu son partenaire de danse Maxime Dereymez et ce malgré sa blessure. Ce dimanche 30 septembre, il lui a adressé un joli message. "Bravo pour ton courage et ta détermination car malgré la blessure, tu t’es battue, t’es investie à 100%", écrit-il d’abord. "S’il y a eu des erreurs, elles sont dues au stress mais certainement pas à un manque de capacité... Moi qui travaille avec toi tous les jours, je prédis une marge de progression juste énorme! Donc ce premier prime nous permet d'apprendre et d'avancer! Vivement lundi", peut-on lire ensuite. Des mots qu’il a ensuite pris soin de traduire en anglais, pour la principale intéressée.