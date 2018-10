Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, lors du prime de l’amour, Pamela Anderson avait choisi de rendre hommage à ses parents qui s’aiment depuis toujours. Sa valse viennoise avait littéralement séduite les jurés qui avaient choisi de la hisser tout en haut du classement, ex-aequo avec la chanteuse Lio. Cette semaine, la star d’Alerte à Malibu avait bien l’intention de tout faire pour garder le niveau. C’était sans compter une terrible blessure qui menaçait de l’empêcher de danser ! "Quelque chose qui a explosé dans mon mollet !" Alors que Pamela Anderson se remettait à peine de sa première blessure, elle s'est de nouveau blessée lors des entraînements ... "C'est le pire qu'il pouvait m'arriver !" Avec cette nouvelle blessure, Maxime Dereymez tente d'adapter sa chorégraphie mais rien n'y fait. "Je ne vois pas comment on peut danser," constate son partenaire. Après un IRM et l’avis formel du médecin, Pamela Anderson ne peut pas danser lors de ce quatrième prime de Danse avec les stars.





En début d’émission, Camille Combal avait prévenu que la star internationale ne pourrait pas danser ce soir … Plus tard, il prend à nouveau la parole en plateau et parle d'un hématome important au niveau du muscle du mollet, constaté par un médecin. Le règlement de DALS permet un forfait médical par candidat et par saison. Par conséquent, la star d'Alerte à Malibu ne danse pas ce soir mais la semaine prochaine, si sa blessure lui permet, Pamela Anderson dansera à nouveau sur le parquet de Danse avec les stars. En attendant, elle peut compter sur le soutien de son boyfriend, le champion du monde Adil Rami. Ce dernier a un message pour elle, depuis Marseille ...