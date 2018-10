Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Pamela Anderson ne lâchera rien. La célèbre actrice de la série télévisée Alerte à Malibu continue son aventure sur le parquet de Danse avec les stars. Aux côtés de Maxime Dereymez, l’apprentie danseuse semble accumuler les bons points. Sa dernière prestation, une valse viennoise, sur le titre Can’t Help Falling in Love d’Elvis Presley en hommage à l’histoire d’amour de ses parents, a bluffé les quatre juges : « Vous êtes une excellente interprète », a expliqué Patrick Dupond. Grâce à ses réels progrès, Pamela Anderson a accumulé 32 points. Un très joli score.

Déterminée à aller le plus loin possible dans cette aventure, Pamela Anderson semble vouloir prendre sa revanche. Sur ceux qui n’ont jamais cru en elle : « Pour moi, c’est un défi personnel, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Ce n’est ni pour la gloire, ni pour l’argent. C’est pour voir ce que j’ai au fond de moi. Peut-être que ce n’est rien. Peut-être que j’ai tort. Peut-être que cela ne mérite pas d’être regardé. Même si je l’espère. J’ai toujours voulu danser, et même si quelqu’un m’a dit que je ne pourrai pas, un enfant pourri à l’école. C’est drôle de voir comment quelque chose peut vous marquer à vie… »

Plus motivée que jamais, Pamela Anderson poursuit ainsi ses entraînements. Elle espère convaincre de nouveau le jury de Danse avec les stars dès le samedi 20 octobre sur TF1.

