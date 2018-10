Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Très attendue dans Danse avec les Stars, Pamela Anderson, quelque peu gênée par une blessure contractée lors des toutes premières répétitions, a légèrement déçu le jury qui l’a placée à la huitième position avec seulement 22 points. Mais plus déterminée que jamais, l’ex-naïade de la série Alerte à Malibu a redoublé d’effort pour offrir la meilleure prestation possible lors du deuxième prime.

Pari gagné pour Pamela Anderson ! En effet, sa danse contemporaine sur Pull Marine d’Isabelle Adjani en compagnie de son partenaire Maxime Dereymez a réuni tous les suffrages. Les jurés se sont montrés dithyrambiques en ce qui concerne sa performance et sa très belle progression. « Franchement, je suis super touché, j’ai trouvé ça très beau, » s’est ainsi exclamé le pourtant très sévère Chris Marques. Grâce à cette très belle prestation, le couple de danseurs est ainsi passé de la huitième à la troisième place.

Revigorée par les compliments et les excellentes notes du jury, Pamela Anderson s’affiche plus déterminée que jamais sur les réseaux sociaux. « Let’s do this (On y va, en français) ! Bon lundi… Nouvelle chorégraphie, nouvelle vie, » a ainsi écrit la belle blonde en légende d’une photo ultra sexy sur laquelle elle pose dans un body en dentelle noire. Un cliché en noir et blanc qui n’a pas manqué de faire réagir ses fans, puisque ce dernier a réuni plus de 22 200 « likes » sur son compte Instagram.





Redécouvrez la danse contemporaine de Pamela Anderson et Maxime Dereymez sur Pull Marine d'Isabelle Adjani dans la vidéo ci-dessus.