Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Pamela Anderson a fait son grand retour sur le parquet de Danse avec les stars ce samedi soir. Suite à une blessure, l’actrice n’a pas pu participer au prime de la semaine dernière. Déterminée, elle s’est entrainée d’arrache pied tout au long de la semaine pour revenir au top de la compétition. "Pamela c’est Xena, elle est combattante. Elle est venue aux répétitions toute la semaine. Elle avait mal mais elle ne disait rien. Elle m’épate"

Pamela Anderson et Maxime Dereymez ont interprété un tango argentin sur la musique de la Famille Adams. L’actrice a poussé son personnage à l’extrême puisqu’elle a mis une perruque brune pour l’occasion. Une prestation qui lui a valu le premier 10 de la compétition attribué par Shy’m. La chanteuse a été époustouflée. "Revenir avec une telle prestation après une blessure, c'est très culotté et très courageux surtout que la chorégraphie était dure. C'est assez saisissant", a-t-elle lancé. Chris Marques a lui aussi salué cet exploit : "La blessure, je m'en fous. On vient de voir le plus beau tango argentin qu'on ait vu sur Danse avec les stars. Techniquement, c'est à couper le souffle". Il lui a attribué un 9 comme Patrick Dupond et Jean-Marc Généreux qui a déclaré : "C'était un super tableau. Un tango argentin sans friche. Pamela Anderson ne veut pas un rôle de figurante dans l'émission mais un rôle de premier plan".