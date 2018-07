Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pamela Anderson participera à la prochaine saison de Danse avec les stars ! Personnalité mondialement connue depuis le rôle de CJ Parker dans la série Alerte à Malibu et Val dans VIP. L'actrice à la double nationalité américaine et canadienne enchaîne ensuite une carrière au cinéma. Elle est tête d'affiche de plusieurs films comme Barb Wire ou dans des films indépendants comme Connected, acclamé par la critique.

Pamela Anderson est maman de deux enfants qui ont toujours été sa priorité dans sa vie. Tous deux artistes, Brandon (acteur et réalisateur) et Dylan (musicien / auteur / producteur) font "sa fierté et sa joie de chaque jour" et la soutiennent dans tous ses choix. Comme le disent ses proches "Pamela est l'anonyme la plus célèbre du monde". Peu, au final, connaissent la femme qui se cache derrière l’icône.

Femme de conviction avant toute chose, Pamela Anderson mène de nombreux combats. Elle se bat chaque jour pour la protection animale, la sauvegarde de la planète, la cause des victimes de violence sexuelle ainsi que le sort des réfugiés et victimes de trafic humain. Pamela Anderson a toujours eu un rêve : "vivre en France, apprendre le français et tomber amoureuse". C'est aujourd'hui chose faite. L'actrice et le footballeur français Adil Rami vivent ensemble à Marseille.

Julien Doré l'invite à participer en 2016 au tournage de son clip très remarqué Le lac. Elle sera aussi cet été en tournage dans le prochain film de Philippe Lacheau Nicky Larson et le parfum de cupidon. Pamela Anderson se réjouit de sa participation à Danse avec les stars. Danser est un formidable moyen d'expression et une magnifique occasion de garder la forme.

