Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Pamela Anderson a choisi de faire une déclaration, non pas à Adil Rami comme on pouvait s'y attendre, mais à ses parents, ensemble depuis qu'ils ont 16 ans.

Si Pamela Anderson n'avait pas conquis les membres du jury lors du premier prime, la belle blonde semble avoir pris sa revanche. Ce samedi soir, elle a littéralement séduit les coachs. Alors que le prime était placé sous le signe de l'amour, l'ancienne star d'Alerte à Malibu décide de dédier sa prestation à ses parents qui s'aiment depuis qu'ils ont 16 ans. Une belle histoire d'amour qui l'a inspirée toute sa vie."Ils sont fous amoureux, c'est tellement mignon". Sur une valse viennoise, la belle blonde et son partenaire Maxime Dereymez se lancent sur la piste de danse sur un classique d'Elvis : "I can't help falling in love with you".

A la fin de sa prestation, Pamela Anderson est très émue, sa maman Carole la rejoint. Les membres du jury son sous le charme : "Vous êtes une excellente interprète", confie Patrick Dupond. Le jury est conquis et lui donne 32 points.

Revivez les répétitions de Pamela Anderson et Maxime Dereymez :