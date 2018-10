Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pamela Anderson a été contrainte de déclarer forfait. Elle a été victime d’une terrible blessure lors des entraînements. Malgré tous les efforts de son partenaire Maxime Dereymez pour adapter la chorégraphie, rien n’y fait : l’actrice ne peut pas danser. "Quelque chose qui a explosé dans mon mollet ! C'est le pire qu'il pouvait m'arriver !", confiait la jolie blonde déjà victime d’une première blessure au début de la compétition. L’avis du médecin est formel, la star d’Alerte à Malibu a un hématome important au niveau du muscle du mollet qui l’a empêché de participer à la quatrième soirée du concours.

Camille Combal a annoncé le forfait de l’actrice pendant l’émission le 20 octobre dernier. Si cette dernière n’a pas pu fouler le parquet, elle a reçu un tendre message de soutien de la part de son petit ami Adil Rami. Le footballeur a eu une petite attention pour sa belle depuis Marseille. "Cette semaine c’est très compliqué pour elle avec cette blessure mais je reste confiant. Elle a un gros, gros mental. Elle est super déterminée", a expliqué le champion du monde aux caméras de TF1 avant de lui adresser un adorable message.

"Ma chérie. Quoi qu’il arrive, reste toi-même. T’es la meilleure et profite de chaque instant", a-t-il dit face caméra. Des mots qui sont allés droit au cœur de la jolie blonde. La preuve, la comédienne lui a répondu sur Instagram. Elle a posté une photo d’elle et de son compagnon en noir et blanc, qu’elle a légendé ainsi : "Je t’aime", accompagné d’un emoji en forme de cœur. Tout est dit !









