Par SB | Ecrit pour TF1 |

Semaine très particulière pour les stars. En effet, avec le switch tous les couples ont été mélangés. Aussi, les apprentis-danseurs voient leurs marques, leurs repères, leurs confiances bousculées puisqu’ils doivent danser avec un.e partenaire qu’ils ne connaissent pas. C’est un nouveau défi qui se présente à eux. Ainsi cette semaine, Camille Lacourt danse avec Candice Pascal, Tatiana Silva avec Anthony Colette, Lenni-Kim avec Denitsa Ikonomova, Sinclair avec Hajiba Fahmy, Agustin Galiana avec Marie Denigot, Joy Esther avec Christian Millette et Elodie Gossuin avec Christophe Licata.

Avant de découvrir ces nouveaux couples, MYTF1 vous fait découvrir quels types de danses ils réaliseront. A noter que les stars ne sont pas au bout de leur peine car en plus d’un nouveau partenaire, ils vont devoir se mesurer au relais cha cha. Un grand prime s’annonce, à ne pas manquer ce soir à 21 heures sur TF1 :

Camille Lacourt et Candice Pascal : Paso Doble

Tatiana Silva et Anthony Colette : Jive

Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova : Tango

Sinclair et Hajiba Fahmy : Rumba

Agustin Galiana et Marie Denigot : Foxtrot

Joy Esther et Christian Millette : Quickstep

Elodie Gossuin et Christophe Licata : Quickstep