Ce samedi 20 octobre, Héloïse Martin a bien failli quitter la compétition de Danse avec les stars. Sa salsa en demi-teinte qui n'avait que moyennement séduit les jurés, semble ne pas avoir non plus convaincu les téléspectateurs.

Bienvenue en Bretagne pour Héloïse Martin et Christophe Licata ! Au programme cette semaine : galettes bretonnes et stage de salsa avec le papa de l’actrice qui est un vrai pro de cette danse latine. Un papa très fier du parcours de sa fille et qui ne peut que se réjouir que sa fille danse la salsa lors de ce prime numéro 4. “Ça m’a rajouté la pression parce que c’est une danse qu’il connaît par coeur,” a confié la jeune femme.





Si la semaine dernière, on vidait les paquets de mouchoirs. Ce samedi soir, c’était bel et bien le prime de la fête et ce n’est pas la salsa endiablée d’Héloïse Martin et Christophe Licata sur un tube des Spice Girls qui nous a prouvé le contraire. Pourtant, les juges ne semblent pas aussi emballés que nous ! Il faut dire que depuis le premier prime lors duquel la comédienne avait décroché la première place du classement, Shy’m, Chris Marques, Patrick Dupont et Jean-Marc Généreux attendent toujours plus de la part de l’interprète de Tamara. “Je m’attendais à de l’énergie, je l’ai eu mais attention, il faut aller beaucoup plus loin”, conseille Chris Marques, “Je veux que ça explose”. “Je ne veux pas que tu stagnes,” craint Shy’m. Elle récolte même un 5 de Patrick Dupont … Était-il mérité ? Shy’m lui accorde un 8 quand Chris Marques et Jean-Marc Généreux lui offrent un 7. Avec un total de 27 points, elle est quatrième au classement général des juges.

Une petite baisse de régime qui a bien failli lui coûter sa place dans la compétition. En effet, hier soir, Héloïse Martin s’est retrouvée en face à face avec Lio. Une dernière danse pour prouver aux téléspectateurs, qu’elle doit rester dans l’aventure et ces derniers ont décidé de lui faire confiance. C’est finalement la chanteuse<strong> Lio </strong>qui a été éliminée de Danse avec les stars, saison 9.