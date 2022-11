Quels sont les points faibles des candidats ?

L’attente va bientôt prendre fin. Samedi soir, dès 20h55 sur TF1 débutera la saison 7 de Danse avec les stars. Mais une question nous brûle les lèvres : connaissez-vous les points faibles des candidats ? Découvrez-les sans plus tarder.

Avis aux fans de Danse avec les stars. Dans 2 jours, la saison 7 sera lancée dès 20h55 sur TF1 pour notre plus grand plaisir. Après 3 semaines de répétitions, nos stars sont dans les starting-block pour tout donner lors de cette soirée d’exception. Et alors qu’on vous proposait de découvrir les points forts des candidats, il est temps de mieux connaître leur profil de danseurs. Si on est curieux de savoir ce qu’attendent les candidats d'eux-mêmes.



Danse avec les stars va permettre à nos candidats de dépasser leurs peurs et leurs doutes. Et peut-être venir à bout de leurs points faibles. Pour son plus gros point faible réside dans son manque de confiance en elle. Un problème que rencontre également Caroline Receveur qui souhaite arrêter d’être aussi critique envers elle-même. Pour Camille Lou, le gros point faible sera la gestion du stress avant le prime. A votre avis, les candidats vont-il arriver à faire de leurs points faibles, des points forts ? Pour le savoir, on vous donne rendez-vous samedi soir dès 20h55 sur TF1 pour le premier prime de la saison 7 de Danse avec les stars.



