Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

On a tendance à l'oublier, mais les stars n'ont pas que des qualités, elles ont aussi des défauts. Des points forts et des points faibles comme chacun d'entre nous. Pour MyTF1, les célébrités sont revenues sur ce qui pourrait les mener loin dans l'aventure...et ce qui pourrait leur porter préjudice !

Les stars ont beau nous paraître parfaites, il n'en est rien ! Elles sont comme nous et ont des points forts et des points faibles, qu'elles ont accepté de révéler pour MyTF1. Vincent Cerutti, qui est passé "de l'autre côté" en acceptant de participer à l'émission, a tenté une pointe d'humour : "Mon point faible en danse, c’est que je n’ai pas de point fort. Je danse très très bien mais tard le soir ou tôt le matin". Le mari d'Hapsatou Sy est décidément un boute-en-train qui se déhanche sur le dancefloor jusqu'au bout de la nuit...

Mais cela sera-t-il suffisant pour remporter cette saison de DALS ? Arielle Dombasle quant à elle reste très modeste : " Mes points forts c’est l’innocence, parce que je ne sais rien, je ne sais pas quelles sont les danses, comment je vais me débrouiller ; et les points faibles, c’est tous ! " Pour la femme de Vincent Cerutti, jeune maman, le problème est plutôt d'ordre physique : " Je sors d’une grossesse et donc je suis très raide, le corps un peu en vrac. Mon point fort je crois que c’est que je suis travailleuse ". Une problématique qui parle au chanteur Sinclair qui pense avoir " des hanches en bois et des pieds en plomb", des points faibles qu'il compte bien contrebalancer grâce à sa maîtrise du tempo, et de la musique.

