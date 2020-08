Quels sont les points forts des candidats ?

J-3 avant le premier prime de la saison 7 de Danse avec les stars. Afin de mieux connaître les candidats avant le début de la compétition, MyTF1 vous propose de découvrir leurs points forts.

Danse avec les stars vous avait manqué ? Ça tombe bien, à nous aussi. Et si vous êtes impatients à l’idée de découvrir vos stars préférées performer sur le parquet en compagnie de leurs danseurs professionnels, nous avons trouvé une très bonne manière de vous faire patienter. Alors qu’on vous proposait d'étudier il est temps de découvrir quels sont, selon eux, leurs points forts. Si les candidats sont très stressés à l’idée de découvrir le monde de la danse de salon, nous sommes tous curieux de découvrir leurs bottes secrètes pour faire la différence.



Pour Laurent Maistret, l’ex candidat de Koh-Lanta, son point fort est, sans conteste, la volonté et le force de caractère. Tout comme Camille Lou qui mise tout sur la détermination et son envie de perfection. Pour Karine Ferri, dont vous avez pu découvrir les premiers pas avec Yann-Alrick, il s’agit de la générosité. Olivier Minne confesse : « Mon plus grand point fort, c’est que je n’ai peur de rien et surtout pas du ridicule. » On ne sait pas ce que vous en pensez, mais ces confessions de nos stars deux jours avant le début de la saison 7 de Danse avec les stars nous ont mis l’eau à la bouche. Serez-vous présents le 15 octobre dès 20h55 sur TF1 pour découvrir leurs premiers pas sur la piste de danse ?

