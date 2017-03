Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa participation à The Voice en Belgique, puis sa victoire à Danse avec les stars, la popularité de Loïc Nottet n'a fait que grimper. Après avoir sorti il y a quelques mois son nouveau single, Million Eyes, le petit prodige de la danse et du chant vient de faire une autre révélation de taille sur son album : sa date de sortie. "10days...#SELFOCRACY", a-t-il écrit pas plus tard qu'hier sur son compte Twitter. Forcément, cette annonce a eu l'effet d'une bombe sur Internet, et toute la twittosphère a exprimé sa joie à l'idée d'entendre le répertoire musical de l'artiste.

"Merci déjà pour ce cadeau,pour les surprises, pour ta créativité,pour tes idées, pour ta folie, pour ton talent, pour tout ton travail", "On compte avec toi @L0oiic Tellement hâte de découvrir ton bébé #Selfocracy", "Le vrai compte à rebours a commencé, même si ça fait longtemps qu'on l'attend, mais ce sera génial Lo', don't worry #SELFOCRACY", "J-10 tellement hâte, ça va être une pure merveille", écrivent les fans du chanteur.



Un premier morceau dévoilé

A quoi peut-on s'attendre avec Selfocracy s'interrogent les internautes. La réponse, Loïc Nottet l'a, en quelque sorte donnée. Il y a quelques jours, le vainqueur de Danse avec les stars a dévoilé Mud Blood, un morceau extrait de son premier opus. Toujours très sensible, le chanteur y évoque, sans filtre, ses craintes et son appréhension de la vie. Plus encore, il parle de ses démons qui sont un frein à sa créativité au quotidien. "We've got demons, demons stuck inside our blood, you bring that drudge inside of us, you bring it that much to be free", chante-t-il. Son titre Million Eyes évoquait déjà ces problématiques, notamment le regard de l'autre, mais d'une autre manière.





Rendez-vous le 31 mars pour découvrir Selfocracy !