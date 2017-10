Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Dans une semaine, la saison 8 de Danse avec les stars sera officiellement lancée. Les répétitions s’enchaînent et la pression monte pour les 10 célébrités apprentis danseurs qui vont s’affronter sur le parquet de l'émission. Et comme chaque année, les téléspectateurs ont hâte d’en savoir plus sur les surprises qui leur seront réservées pendant cette période. Le suspens a, aujourd’hui fini de durer puisque les premières images de la bande-annonce viennent tout juste d’être dévoilées et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette vidéo met littéralement l’eau à la bouche. A n’en pas douter, les téléspectateurs vont compter les jours avant le premier prime.

Le rendez-vous est pris. Le 14 octobre prochain, le grand show de Danse avec les stars ouvrira ses portes pour une saison 8 qui s’annonce particulièrement palpitante. Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustín Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim vont s’affronter chaque semaine pour donner le meilleur d’eux-mêmes grâce à leurs partenaires et leurs danseurs professionnels. Une seule question brûle désormais les lèvres des téléspectateurs : quel danseur tirera son épingle du jeu pour se retrouver en finale.

J-7 avant le début du show ! Etes-vous prêts ?