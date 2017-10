Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

J-10 avant le lancement de la saison 8 de Danse avec les stars ! Dans quelques jours, les téléspectateurs feront la connaissance des 10 célébrités venus tenter l'aventure. Après la révélation des couples, l'heure est venue pour nos apprentis-danseurs, de s'entraîner pour le jour J. Cette année, Vincent Cerutti n'est pas animateur, mais bel et bien danseur. Le journaliste va montrer ses talents de danseur à la France entière pour le meilleur et pour le rire. Dans une interview accordée à TF1, le chéri d'Hapsatou Sy a confié être novice en danse. « Mon point faible c'est que je n'ai pas de points forts. Je danse bien, mais très tard le soir ou très tôt le matin ».

Des entraînements douloureux

Sur Instagram, Vincent Cerutti a confié aux internautes souffrir des entraînements prodigués par Katrina Patchett. « Hey Katrina, tu veux bien être honnête ? C’est dur non ? », a demandé l'animateur, qui a l’air épuisé. Et ce n’est pas qu’une impression. « On ne va pas trahir de secret : je prends cher quand même, a confié le chéri d'Hapsatou Sy. Je peux vous dire que c’est fou ! Les journées sont trop courtes ». Face aux inquiétudes du danseur, sa partenaire a tenté de le rassurer en lui assurant qu'il ne s'en sortait pas trop mal. « C'est dur pour toi, mais c'est de mieux en mieux. J’y crois moi », a assuré la championne de France en danse sportive.

Danse avec les stars, samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1 !