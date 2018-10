Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 6 octobre, Pamela Anderson a lâché prise sur le parquet de Danse avec les stars saison 9. La star internationale a livré une prestation incroyable en nuisette blanche et les yeux bandés.

Pour le deuxième prime de Danse avec les stars 9, diffusé ce samedi 6 octobre, Pamela Anderson a fait grimper la température. L’actrice américaine s’est totalement dévoilée sur une danse contemporaine dans les bras de son partenaire de danse Maxime Dereymez. Simplement vêtue d’une nuisette blanche, la belle blonde s’est laissé guider sur le titre Pull Machine d’Isabelle Adjani. Contrairement à la semaine passée, Pamela Anderson a laissé transparaître ses émotions. Il n’en fallait pas moins pour charmer Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Shy’m et Patrick Dupond.

En effet, cette deuxième prestation a totalement convaincue les juges. Chris Marques, qui n’avait pas hésité à lui octroyer un 4 la semaine dernière malgré sa blessure lui a, cette fois-ci, attribué les félicitations et un joli 8. "On était tous fiers d’avoir Pamela Anderson dans la compétition mais une fois que la compétition commence, ce n’est pas l’icône internationale qui m’intéresse. C’est de voir l’interprète et découvrir quelque chose qu’on ne connaît pas", a-t-il déclaré suite à son étonnante prestation.

Pamela Anderson et Maxime Dereymez se retrouvent désormais à la troisième place du classement, notamment grâce aux cinq points reçus pour avoir relevé le défi de la soirée : danser les yeux bandés. Pour sa prochaine chorégraphie, qu’elle présentera samedi 13 octobre, Pamela Anderson est attendue au tournant !