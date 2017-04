Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Priscilla s’apprête à sortir un nouvel album. La jeune femme, finaliste malheureuse de Danse Avec les Stars 6, dévoilera La vie sait le 19 mai. En prélude à ce nouvel opus, la chanteuse met en ligne un premier extrait Le Cœur au sud. Titre aux accents électro-pop, gorgé de soleil aux beats entêtants, le single se veut comme un hommage aux racines de Priscilla.



Après avoir sollicité l’aide de Slimane pour son premier extrait (Changer le monde), la jeune femme avait requis les services de Nazim Khaled (La vie sait qui donne son nom à l’album). Si ce nom n’évoque pas grand-chose à la base, c’est l’homme qui se cache derrière les tubes de Kendji (Andalouse) ou encore d’Amir (J’ai cherché). Pour ce titre, l’homme avait repris sa recette magique pour créer un titre à la puissance radiophonique certaine.



Dans une interview accordée à la radio Hoziron, Priscilla expliquait : "J'ai envie que les gens puissent découvrir le nouvel univers de Priscilla et de ce qu’elle a envie de vivre". Et d'ajouter : "Plusieurs titres se rapprochent de la variété mixée avec des sonorités modernes". Après Danse avec les Stars et l’interlude Flashdance, la comédie musicale, la jeune femme est donc plus que jamais de retour dans la musique et elle compte bien retrouver le haut des charts.