Priscilla Betti, qui a participé à la saison 6 de Danse avec les stars au bras de Christophe Licata, a un agenda très chargé. Alors qu’elle vient tout juste de sortir son nouvel album La vie sait le 19 mai dernier, la jeune femme était le même jour à Cannes pour monter les marches du Palais des Festivals pour le 70 ème Festival de Cannes. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, elle partage avec ses fans et 356 000 d'abonnés les moments forts de son quotidien. Sa montée des marches n’a donc pas échappé à la règle et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme a fait sensation sur le tapis rouge de l’événement.

Et qui dit Festival de Cannes, dit robe de princesse. Priscilla Betti a posté une photo de sa tenue sur Instagram. On la découvre dans une sublime robe bustier dessiné par Christophe Guillarme. Dans les commentaires des photos postées par Priscilla, les fans n’ont pas tari d’éloges sur la sublime robe de Priscilla. Celle qui est arrivée en finale de la saison 6 de Danse avec les stars, a même attiré l’œil des photographes de la presse internationale notamment de Vanity Fair US et de Vogue Italie qui ont publié des photos de la jeune femme sur leur site Internet. On se demande bien ce qui pourrait désormais arrêter la jeune femme.





Direction le tapis rouge du Festival de Cannes ✨ avec une robe @christopheguillarme 👗 Coiffé par @dysonhair #dysoncannes2017 #dysonsupersonic @ameliegallon #Cannes Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 18 Mai 2017 à 9h14 PDT





Festival de Cannes ✨ #Dress @christopheguillarme 👗Coiffé par @dysonhair #dysoncannes2017 #dysonsupersonic @ameliegallon #Cannes Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 18 Mai 2017 à 9h57 PDT





Ainsi que dans @vanityfair us ❤️ pour le Festival de Cannes - @dysonhair #dysoncannes2017 #dysonsupersonic @ameliegallon #Dress @christopheguillarme 👗✨#cannes2017 Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 20 Mai 2017 à 3h14 PDT





Je vous souhaite une belle soirée ✨❤️ Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 21 Mai 2017 à 11h04 PDT