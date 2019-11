DALS. Quand Elsa Esnoult se prend pour Marilyn Monroe

Elsa Esnoult a surpris les membres du jury de "Danse avec les stars" en rentrant dans la peau de Marylin Monroe. La comédienne a pu compter sur le soutien d'Anthony Colette et de Patrick Dupond.

Elsa Esnoult serait-elle en train de lâcher prise ? La comédienne des Mystères de l’amour a osé "se prendre" pour Marilyn Monroe. Pour sa première prestation des quarts de finale, la jeune femme a dansé un jazz broadway sur My heart belongs to daddy. Elle a pu compter sur le soutien de son partenaire de danse Anthony Colette mais également de Patrick Dupond qui est venu leur prêter mains fortes. "Je suis impressionnée de danser avec lui. Etre Marylin, ça va être un challenge. Celui d’être beaucoup plus femme, de grandir, d’arrêter d’être une petite fille", a admis Elsa Esnoult.

Patrick Dupond et Anthony Colette lui ont lancé le défi d’être "à l’aise, sensuelle et irrésistible". De quoi mettre un peu plus la pression à la jeune femme. Et pourtant, le pari est réussi. Les juges n’hésitent pas à saluer son interprétation. "Le jazz broadway est une danse où l’interprétation est essentielle. Elle requiert plein de techniques de danses différentes. Tu as misé sur l’interprétation, c’est une bonne idée car c’est ta force", a lancé Chris Marques avant d’ajouter : "Ca t’a donné des ailes de danser avec Patrick Dupond ". Un avis partagé par Shy’m, qui lui a déjà donné un cours de crânage en plateau : "Elsa, tu es particulièrement belle et sexy ce soir. Ce rôle te va très bien".

Pour l’occasion, la belle a pu compter sur le soutien du comédien Patrick Puydebat. Le comédien à qui elle donne la réplique dans les Mystères de l’amour est venu la saluer sur le parquet de Danse avec les stars : "Interpréter une icône comme Marylin Monroe avec une autre icône qui est Patrick Dupond… Elsa n’en menait pas large", a-t-il confié.

Les juges ont attribué leurs notes : Shy’m : 7, Chris Marques : 6, Jean-Marc Généreux : 6 soit un total de 19 points.