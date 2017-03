Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très actif sur les réseaux sociaux, Rayane Bensetti partage régulièrement des clichés de son quotidien, entre les tournages de la série Clem, ses sorties entre amis et ses nouveaux projets. Et ça tombe bien, puisque le jeune homme, qui a quitté la série Clem cette année, a décidé de faire une surprise à ses nombreux fans – il est suivi par près de 800 000 abonnés – en publiant plusieurs photos de ses vacances aux Maldives. Et ce n’est pas tout. Il a aussi offert quelques indices sur son prochain rôle au cinéma. Notez-bien les informations suivantes : Il incarnera un jeune sportif qui pratique un sport d’équipe. Et Rayane Bensetti a prévenu ses fans qu’il ne jouera pas un surfeur… Alors sera-t-il footballeur, joueur de basketball ou encore handballeur ? Affaire à suivre.

En tout cas, ses fans sont impatients de découvrir son nouveau rôle sur le grand écran : "Reviens-nous vite avec une belle histoire", peut-on lire. "Hâte de découvrir comment sera ton prochain personnage", a ajouté une autre abonnée. Mais avant de débuter les tournages, l’ex-partenaire de Denitsa Ikonomova dans Danse avec les stars, profite de ses vacances sous le soleil. Et le jeune homme semble ravi de son voyage : "J’ai vu trop de gens mettre des photos au soleil pendant les périodes de Noël, c’est le moment de me venger", a-t-il écrit. Et il a bien raison…









