Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti se sont rencontrés il y a maintenant presque trois ans sur le parquet de Danse avec les Stars. D’emblée très complice, le couple qu’ils formaient lors de cette cinquième saison a même réussi à repartir avec le trophée du concours de danse. Depuis, le duo ne se quitte plus même s'ils continuent de rester très discrets.

Mais à l’occasion de l’anniversaire de Rayane Bensetti, la jolie danseuse n’a pas hésité à publier un tendre message à son intention. La jeune femme a en effet posté sur son compte Twitter une photo pleine de tendresse du comédien qui tient dans ses bras son adorable chien Spinee. En guise de légende, Denitsa a alors écrit : « Cette photo résume très bien la personne que tu es ! #gentil #sensible #généreux #UNGRANDCOEUR tu mérites tout ce qui t’arrive #bonanniversaire. » Elle n’oublie pas bien sûr de ponctuer ce doux message par un joli cœur.





Pour fêter dignement ce 24e anniversaire, l’interprète de Dimitri dans Clem avait donné rendez-vous à tous ses amis ce 9 avril à Marrakech. A cette occasion, le jeune homme a posté une photo de lui en train d’effectuer une énième acrobatie. En guise de légende, il a tenu à remercier ses amis pour leur présence, mais aussi ses fans pour leurs messages. « Retrouvailles de mes amis à Marrakech ! Ça fait trop du bien ! Merci d'être venus les copains ! Et pour vous ! Mais alors vous !!! ?? Vos messages, photos, vidéos, montages pour mon anniversaire me vont droit au cœur et me touchent vraiment ! Merci d'être là, jour après jour et de me donner cette force d'avancer et donner le meilleur de moi-même ! Je serai là pour vous autant que vous l'êtes pour moi, car sans vous je ne serai pas là ! (…) Je vous aime tous sincèrement. »