Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Que les choses soient claires : Rayane Bensetti sera bientôt de retour au cinéma ! Si on ignore presque tout de ce prochain long-métrage, celui qui s’est notamment fait connaître grâce au programme court de TF1, Pep’s, a tout de même tenté de distiller plusieurs indices le concernant sur son compte Instagram.



Après avoir interprété Diego dans le film Tamara réalisé par Alexandre Castagnetti en 2016, l’ancien vainqueur de la cinquième saison de Danse avec les Stars reviendra donc sur grand écran. Il sera le héros d’un nouveau film. Pour faire patienter ses fans qui sont plus de 779 000 à le suivre sur Instagram, il a décidé de révéler au fur et à mesure quelques informations sur ce nouveau projet.



Grâce à ça, on sait que l’artiste de 24 ans incarnera Tony, un joueur de basket-ball, toujours soutenu par son grand-père qui l’accompagnera tout au long de l'histoire. Et ce film tant attendu par les fans a désormais un titre. L’acteur l’a lui-même révélé sur les réseaux sociaux. Il a en effet écrit sur son compte Instagram : « Je vous annonce que mon prochain film s'appellera #LaFinale et il sera tourné chez moi ! À Lyon. Bientôt le retour aux sources. Hâte de vous raconter tout ce que je cache depuis tout ce temps #LaSuiteArriveVite #jevousaimefort » Le film s’appellera donc La Finale !



Mais le comédien a également fait une autre révélation sur une autre photo : « Les amis, Je suis en train de préparer le deuxième film alors que le premier n'est même pas tourné ???? La suite arrive vite ! » Et en légende d'un dernier cliché publié ce 26 avril, il a également écrit : "Le mois de Mai va être intense pour moi ! Répétition de basket-ball plus répétition pour le deuxième film !! Mais répétition dans quel domaine ? Je vous annonce bientôt un gros projet !"



Shooting hier Avec mon ami @klaus_roethlisberger !!Ce photographe est top Foncez voir son Instagram!! Pour ce qui est de mon chemin je vous annonce que mon prochain film s'appellera #LaFinale et il sera tourné chez moi ! À Lyon 😍😍😍 bientôt le retour au sources 😊 hâte de vous raconter tout ce cache depuis tout ce temps 😊😊 #LaSuiteArriveVite #jevousaimefort Une publication partagée par Rayane Bensetti Officiel (@rayanebensettioffi) le 21 Avril 2017 à 8h24 PDT