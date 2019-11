DALS. Rayane Bensetti fait une surprise à Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

Azize Diabaté a eu une sacrée surprise sur les répétitions des quarts de finale de "Danse avec les stars". Le comédien a reçu la visite de Rayane Bensetti, ancien vainqueur de l'émission.

Un défi de taille pour Azize Diabaté. Le comédien des Bracelets Rouges joue sa place en demi-finale. Pour ce nouveau prime, le danseur a pu compter sur le soutien de Rayane Bensetti, vainqueur de la saison 5 au côté de Denitsa Ikonomova. Ce n’est pas un hasard si le comédien est venu leur rendre visite sur les répétitions. En effet, le comédien a participé au clip Beau-frère de Black M, danse sur laquelle le duo a interprété une salsa avec Chris Marques lors du prime. "La chorégraphie est mortelle", a lancé Rayane Bensetti. "Les trois ensemble, ça marche. Je serai là, je vais vous encourager".

Des encouragements qui ont porté leurs fruits puisque Azize Diabaté, Denitsa Ikonomova et Chris Marques ont conquis le cœur des autres membres du jury. "Azize t’y arrives à chaque fois, il y a une magie. Techniquement c’était une salsa un peu africaine mais tu es tellement habité", a jugé Shy’m. "C’était une super chorégraphie. Tu as tout donné. Tu as une énergie de folie mais il faut que ce soit au service de la technique", a ajouté Jean-Marc Généreux. "Le petit prince est de retour. Il est évident que le contact avec Chris et Denitsa t’a fait un bien fou", a, pour sa part, précisé Patrick Dupond.

Les juges ont attribué leurs notes : Patrick Dupond : 8, Shy’m : 8, Jean-Marc Généreux : 7 soit un total de 23 points. Le duo s'est finalement retrouvé en face à face final avec Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ont été éliminés à l'issue de ces quarts de finale.

