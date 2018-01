Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Ces derniers temps, Rayane Bensetti, qui a récemment fêtéses 3 ans de relation avec Denitsa Ikonomova inquiète ses fans. Depuis fin 2017, le comédien n’a pas du tout le moral et en avait déjà informé ses fans via les réseaux sociaux. Si Rayane Bensetti est resté très discret sur le sujet et n’a pas révélé les causes de "sa peine irréversible" il a décidé de s’ouvrir un peu plus hier soir avant de se rendre au Festival de l'Alpe d'Huez où il présentait son film La Finale. Dans celui-ci, il endosse le rôle principal aux côtés de Thierry Lhermite.



Se rendre à ce Festival était une visiblement une grosse décision prise pour Rayane Bensetti. Y aller, c'était faire plaisir à la personne qu'il "aime le plus au monde."



"La personne que j'aime le plus au monde m'a dit : "Rayane, pour moi, s'il te plaît, oublie une journée que ça ne va pas et va présenter ton fim à l'Alpe d'Huez…." a-t-il expliqué sur son compte Snapchat, avant d’ajouter : "Je lui ai répondu que je ne pouvais pas. Je n'ai ni la force, ni le courage pour affronter un public dans cet état. Je sais faire semblant mais, à ce point, c'est compliqué."

Par la suite, cette personne en question lui a demandé d’y aller afin de la rendre heureuse et fière. L'élément déclencheur pour Rayane Bensetti. "J'ai donc décidé de venir un jour au Festival de l'Alpe d'Huez, essayer de mettre mon immense chagrin de côté 24 heures. Je ne pourrais pas plus..." a-t-il conclu.

