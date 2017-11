Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le relais chacha a fait son grand retour ce soir dans le cinquième prime de Danse avec les stars. Au programme, vingt secondes de chorégraphies endiablées scrutées par le jury composé de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault. Un nouveau défi de taille pour les couples encore en compétition puisqu’ils devaient apprendre cette deuxième danse en un temps record. Et les notes attribuées durant ce relais chacha sont importantes : elles compteront pour le prochain prime. Une soirée spéciale puisque les portés seront à l'honneur. Samedi 18 novembre, Sandrine Quétier sera accompagnée de Karine Ferri pour animer l'émission. Un duo de choc !

Le cinquième prime de Danse avec les stars était très réussi avec de jolies prestations et pour la première fois dans cette édition, trois 10 ont été attribués ! Agustin Galiana et Marie Denigot ont offert un foxtrot maîtrisé et sensuel qui a véritablement bluffé les juges mais aussi les téléspectateurs. Nicolas Archambault et Fauve Hautot ont attribué la meilleure note pour leur prestation. Idem pour les téléspectateurs qui ont donné un 10 au comédien. Qu'en sera-t-il la semaine prochaine ? Rendez-vous samedi à partir de 21 heures sur TF1. En attendant, retrouvez toutes les répétitions sur MYTF1.

Voici le classement du relais chacha :

Agustin Galiana et Marie Denigot – 40 points Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova – 35 points Joy Esther et Christian Millette – 30 points Tatiana Silva et Anthony Colette – 25 points Elodie Gossuin et Christophe Licata – 20 points Sinclair et Hajiba Fahmy – 15 points Camille Lacourt et Candice Pascal – 10 points

