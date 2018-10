Par SC | Ecrit pour TF1 |

On le sait : les répétitions sont un moment privilégié pour les stars et leurs partenaires de danse. Ensemble, ils travaillent d'arrache-pied et se concentrent sur leur objectif, le tout dans le calme et la bonne humeur. Mais bien entendu, l'humour a toujours sa place dans Danse avec les stars ! Camille Combal, l'animateur de l'émission, l'a bien compris et n'hésite pas à mettre son grain de sel dans les répétitions des candidats. Il a ainsi accepté de devenir le partenaire de danse de Terence Telle afin de soulager Fauve Hautot pendant quelques heures. Pour l'occasion, la danseuse avait pensé à tout et lui a préparé une jolie perruque qu'il ne s'est pas fait prier pour porter. Et, surprise, avec ses longs cheveux noirs, Camille Combal ressemble comme d'eau à Shy'm !







Clément Rémiens en difficulté

Du côté de Clément Rémiens, Denitsa Ikonomova est face à un problème de taille : impossible pour l'acteur de Demain nous appartient de bouger son derrière. Ils ont beau tenter de pallier au problème par tous les moyens, rien n'y fait. Mais avec de la motivation, on peut venir à bout de tout, et Clément Remiens ne fait pas exception à cette règle. Après de longs efforts, il réussit à atteindre son objectif ! Le comédien est donc fin prêt pour prouver ce dont il est capable samedi soir.









Basile Boli tout en finesse !

Cette semaine, Katrina Patchett doit coacher Basile Boli sur un quickstep. Une danse toute en finesse et en élégance... Deux qualités pas vraiment évidentes pour un ancien footballeur ! Basile Boli doit donc redoubler d'efforts pour atteindre son objectif. Et à voir les dernières répétitions, le sportif est tout près du but... Pour savoir s'il réussira à être "léger comme une plume" comme le lui demande sa coach, rendez-vous samedi sur TF1 !





